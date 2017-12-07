Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев в четверг в Замоскворецком суде Москвы заявил, что стал жертвой «чудовищной и жестокой провокации» со стороны главы «Роснефти» Игоря Сечина, передает корреспондент ТАСС

«Я категорически отвергаю свое участие в преступлении. Собранные по делу доказательства свидетельствуют, что преступления с моей стороны не было. Я стал жертвой чудовищной и жестокой провокации. А автор провокации растворился, только запах серы в воздухе остался», — сказал Улюкаев.

Он также сказал, что признает вину в карьеризме и лицемерии. «Я виновен в том, что предпочитал карьерное благополучие справедливости, искал чужой благосклонности, дарил подарки, получал их. Я многое передумал за последний год, и посвящу остаток жизни людям», — сказал Улюкаев в последнем слове, еще раз заявив о невиновности в получении взятки в 2 млн долларов.