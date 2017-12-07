Банк России продолжит сдерживать рост инфляции, и ее среднее значение в следующие два года составит 4% ежегодно, заявил в онлайн-интервью «Газете.ру» министр экономического развития Максим Орешкин.



«Я уверен, что Центральный банк будет четко следовать своей цели в 4%. И средний уровень инфляции, например, в следующие два года будет равен 4%, — считает министр. — И если такая инфляция будет отличаться от 4%, это, конечно, будет означать низкое качество работы Центрального банка в части денежно-кредитной политики».

По его мнению, стратегия обеспечения низкой и устойчивой инфляции — это одно из ключевых условий долгосрочности развития экономики: долгосрочного кредита, долгосрочных инвестиций, долгосрочного планирования.

«Именно предсказуемость инфляции на длительный период времени позволяет лучше прогнозировать, лучше строить бизнес-планы как предприятиям, которые инвестируют, так и банкам, которые кредитуют», — подчеркнул Орешкин.

По его прогнозу, в дальнейшем инфляция будет стабилизироваться, а кредитные ставки — снижаться.