Отрицательная разница между активами и обязательствами МФБанка, который лишился лицензии 4 октября этого года, составила около 1,765 млрд рублей. Об этом сообщается в очередном выпуске «Вестника Банка России».

Активы банка по результатам обследования составили 1,121 млрд рублей, обязательства — 2,886 млрд рублей. В банке были средства клиентов на сумму 2,834 млрд рублей, из которых на средства вкладчиков приходилось 1,987 млрд.

Согласно полученному агентством реестру обязательств МФБанка, за выплатой страхового возмещения на сумму около 1,73 млрд рублей могут обратиться порядка 2,4 тыс. вкладчиков, в том числе порядка 120 человек со счетами (вкладами) для предпринимательской деятельности, чьи требования составляют около 15,1 млн рублей.