Министр экономического развития РФ Максим Орешкин вошел в состав жюри телешоу Внешэкономбанка о стартапах «Идея на миллион», которое выйдет в эфир 12 декабря на НТВ. Об этом сообщили в ВЭБе, напомнив, что по итогам шоу победители поделят призовой фонд в 60 млн рублей.

На днях в эфир телеканала НТВ выйдет шоу о высокотехнологических стартапах «Идея на миллион». В список судей, которые определят тройку победителей шоу, помимо Орешкина вошли председатель правления Внешэкономбанка Сергей Горьков, заместитель председателя ВЭБа — член правления Алексей Иванченко, а также ряд крупных бизнесменов, представителей институтов развития, занимающихся поддержкой технологических стартапов, и телезвезды.

«Предприниматели — это те люди, которые рискуют, генерируют новые идеи, двигают российскую экономику вперед. Я надеюсь, что это шоу вселит уверенность в начинающих бизнесменов и тем самым будет способствовать экономическому росту. Существуют специальные фонды, которые отбирают стартапы, молодых изобретателей с оригинальными идеями и предоставляют им финансирование. Я уверен, что для кого-то из участников эта программа станет путевкой в жизнь», — подчеркнул Максим Орешкин.

Новое шоу с ведущим Сергеем Малоземовым представит на суд жюри и телезрителей 35 инновационных проектов в области промышленности, IT-технологий, фармацевтики, биотехники и энергоэффективных технологий. Участники выдвинули широкий спектр идей и решений, которые могут найти применение в повседневной жизни общества уже в ближайшее время: портативные кинотеатры, бионические протезы, настольные кондиционеры, тесты на риск инсульта и десятки других стартапов.



Телешоу «Идея на миллион», запущенное по инициативе Внешэкономбанка, ориентировано на отбор лучших инновационных бизнес-проектов. Для участия в программе было подано более 500 заявок, из них в лонг-лист вошли только 35 стартапов. Первый сезон шоу выйдет в эфир на телеканале НТВ 12 декабря. На протяжении двух недель жюри будет оценивать технологичность и рыночные перспективы идей участников. В финал выйдут семь проектов, три из которых станут призерами и получат 25 млн, 20 млн и 15 млн рублей на развитие бизнеса.

