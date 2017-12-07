Курс биткоина в четверг, 7 декабря, снова обновил исторический максимум. Он впервые преодолел отметку 15 тыс. долларов.
По данным Coinmarketcap, стоимость криптовалюты в ходе торгов поднималась до 15,192 тыс. долларов. На текущий момент капитализация биткоина — более 254,1 млрд долларов. При этом совокупная капитализация всех криптовалют превысила 404 млрд долларов.
Ранее курс биткоина впервые превысил 14 тыс. долларов.
Курс биткоина впервые превысил 14 тыс. долларов
Курс биткоина в четверг, 7 декабря, обновил исторический максимум. Он впервые преодолел отметку 14 тыс. долларов.