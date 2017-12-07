Курс биткоина в четверг, 7 декабря, снова обновил исторический максимум. Он впервые преодолел отметку 15 тыс. долларов.



По данным Coinmarketcap, стоимость криптовалюты в ходе торгов поднималась до 15,192 тыс. долларов. На текущий момент капитализация биткоина — более 254,1 млрд долларов. При этом совокупная капитализация всех криптовалют превысила 404 млрд долларов.

Ранее курс биткоина впервые превысил 14 тыс. долларов.