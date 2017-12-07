Кемеровский Кемсоцинбанк ввел вклад «Новогодний подарок».

Его минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Срок размещения — четыре месяца. Средства привлекаются под 7,7% годовых. Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Максимальная сумма депозита — 1,5 миллиона рублей. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются в зависимости от срока нахождения средств на счете», — указывает эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.

Кемсоцинбанк АО «Кемсоцинбанк» — небольшой по размеру активов региональный банк, осуществляющий свою деятельность в Кемеровской области. Специализируется на обслуживании юрлиц и кредитовании субъектов малого бизнеса, привлечении вкладов и кредитовании физических лиц. Базовым источником финансирования деятельности выступают вклады физических лиц, формирующие свыше половины пассивов. Банк активен на рынке межбанковского кредитования.
Акционерами и бенефициарами банка являются председатель совета директоров Александр Ефремов (95,98%), Гертруда Бердникова (3,37%), акционеры-миноритарии (0,65%).


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2,39 млрд рублей (386-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,61 млрд, кредитный портфель — 1,07 млрд, обязательства перед населением — 1,41 млрд.