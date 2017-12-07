Кемеровский Кемсоцинбанк ввел вклад «Новогодний подарок».
Его минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Срок размещения — четыре месяца. Средства привлекаются под 7,7% годовых. Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.
«Максимальная сумма депозита — 1,5 миллиона рублей. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются в зависимости от срока нахождения средств на счете», — указывает эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2,39 млрд рублей (386-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,61 млрд, кредитный портфель — 1,07 млрд, обязательства перед населением — 1,41 млрд.