Кошелев-Банк изменил стоимость годового обслуживания по картам Moment и Mastercard Standard, теперь она составляет 350 и 550 рублей соответственно.

Также снижена на 2—3 процентных пункта ставка на остаток средств на картсчете. Теперь она варьируется в диапазоне от 2% до 5% годовых в зависимости от суммы финансовых операций оплаты товаров и услуг.

«Начисление процентов на остаток собственных средств производится только по картам, открытых в рублях», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.

Снятие наличных денежных средств в устройствах банка — бесплатно, в банкоматах других банков комиссия за первые четыре операции не взимается, далее в устройствах сторонних банков — 1% (минимум 150 рублей) по карте Moment и 1% (минимум 100 рублей либо 1% в долларах США и евро) — по картам Standard и Gold.

Карты выпускаются сроком на три года. Плата за СМС-информирование теперь взимается в размере 150 рублей / 1 доллар / 1 евро в год.