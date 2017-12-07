Банк «Санкт-Петербург» предложил корпоративным клиентам новый карточный продукт — премиальную карту для бизнеса Visa Platinum Business. Это первая на российском рынке корпоративная карта уровня Platinum на базе платежной системы Visa, следует из релиза кредитной организации.

В банке поясняют, что карта задумывалась как инструмент для оплаты командировочных и представительских расходов. На основании этого строилось и ее сервисное наполнение: услуги международной консьерж-службы Aspire Lifestyles, программа доступа в бизнес-залы LoungeKey, помощь и консультации в командировках, скидки и эксклюзивные предложения от Visa по всему миру.

«Премиальная корпоративная карта оснащена всеми передовыми технологиями оплаты (Apple Pay и Samsung Pay, бесконтактная оплата), обеспечивает максимальную безопасность при совершении покупок в Интернете», — подчеркивается в сообщении.

«Все сервисы, подключенные к премиальной карте, предоставляются известными мировыми компаниями, поэтому мы гарантируем высокое качество услуг. Скажу без преувеличения, что карта Visa Platinum Business открывает новую культуру бизнес-расходов», — комментирует директор дирекции корпоративного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Виктория Щагина.

«Запуск карты Visa Platinum Business совместно с банком «Санкт-Петербург» — очень важное для нас событие как первый запуск этого нового продукта в России», — отмечает руководитель департамента продуктов Visa в России Станислав Исмагилов. «Мы рассчитываем и на дальнейшее развитие наших премиальных продуктов для бизнес-аудиторий, так как это направление обладает большим потенциалом», — заключает он.

Банк «Санкт-Петербург» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» — крупный по размеру активов подконтрольный менеджменту региональный банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов физических лиц и валютные операции. Базовым источником финансирования деятельности являются вклады физических лиц и средства предприятий и организаций (30,9% и 26,0% соответственно). Бенефициары банка — группа физических лиц, в которой мажоритарным акционером выступает Александр Савельев, владеющий 23,70% акций общества.
В настоящий момент бенефициарами банка являются председатель наблюдательного совета банка Александр Савельев (23,70%), Кристина Миронова, Павел Филимоненок и Владимир Реутов (по 7,64%), Оксана Савельева (5,73%), Сергей Сердюков (5,70%), ЕБРР (5,49%), Валерий Пузиков (3,11%), Владимир Матвиенко (2,65%) и Максим Воробьев (1,09%). Часть акций принадлежит ряду международных инвестфондов: «Ист Кэпитал Холдинг АБ» (6,66%), «Ю Би ЭС Групп АГ» (1,07%) и «Хоскинг Глобал Фонд Пи Эл Си» (1,02%). На акционеров-миноритариев приходится 20,83% акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург».


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 608,54 млрд рублей (20-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 70,93 млрд, кредитный портфель — 331,16 млрд, обязательства перед населением — 182,40 млрд.