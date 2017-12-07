Банк «Санкт-Петербург» предложил корпоративным клиентам новый карточный продукт — премиальную карту для бизнеса Visa Platinum Business. Это первая на российском рынке корпоративная карта уровня Platinum на базе платежной системы Visa, следует из релиза кредитной организации.

В банке поясняют, что карта задумывалась как инструмент для оплаты командировочных и представительских расходов. На основании этого строилось и ее сервисное наполнение: услуги международной консьерж-службы Aspire Lifestyles, программа доступа в бизнес-залы LoungeKey, помощь и консультации в командировках, скидки и эксклюзивные предложения от Visa по всему миру.

«Премиальная корпоративная карта оснащена всеми передовыми технологиями оплаты (Apple Pay и Samsung Pay, бесконтактная оплата), обеспечивает максимальную безопасность при совершении покупок в Интернете», — подчеркивается в сообщении.

«Все сервисы, подключенные к премиальной карте, предоставляются известными мировыми компаниями, поэтому мы гарантируем высокое качество услуг. Скажу без преувеличения, что карта Visa Platinum Business открывает новую культуру бизнес-расходов», — комментирует директор дирекции корпоративного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Виктория Щагина.



«Запуск карты Visa Platinum Business совместно с банком «Санкт-Петербург» — очень важное для нас событие как первый запуск этого нового продукта в России», — отмечает руководитель департамента продуктов Visa в России Станислав Исмагилов. «Мы рассчитываем и на дальнейшее развитие наших премиальных продуктов для бизнес-аудиторий, так как это направление обладает большим потенциалом», — заключает он.