ЦБ установил официальные курсы валют на 8 декабря. Курс доллара повысился на 36,67 копейки, составив 59,2948 рубля (58,9281 рубля на 7 декабря). Курс евро увеличился на 22,63 копейки, до 69,9323 рубля (69,706 рубля на 7 декабря).



Укрепление позиций доллара на глобальном рынке и снижение нефтяных цен давят на рубль, отмечает аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов.

«Доллар сохраняет потенциал дальнейшего укрепления на глобальном рынке. Поступающие сигналы о прогрессе по достижению договоренностей между республиканцами и демократами в части налоговой реформы, а также приближение заседания ФРС подогревают интерес к «американцу», — комментирует эксперт.

Дополнительным негативом для национальной валюты также стало снижение стоимости «черного золота», продолжает Давыдов.

«Прошедшие накануне аукционы Минфина по размещению ОФЗ, хотя и оказались весьма удачными для рынка, однако не придали ощутимой поддержки российской валюте», — добавил эксперт.

По его прогнозу, до конца текущей недели рубль останется во власти общего сдержанного негатива по отношению к валютам развивающихся рынков.

На фоне выплат по внешнему долгу России ослабление рубля по отношению к доллару может ускориться до отметок 60,45—60,5 рубля за доллар, считает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. «Чтобы продавцам доллара избежать этого сценария, им необходимо закрепиться ниже 58,8 рубля за доллар», — указывает эксперт.