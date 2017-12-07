Россельхозбанк с 7 декабря вводит вклад «Ключ к успеху».

Минимальная сумма депозита при оформлении в офисе составит 500 тыс. рублей. Доходность — 7,35—7,5% годовых. Через дистанционные каналы обслуживания минимальная сумма составляет 100 тыс. рублей, доходность — 7,55—7,7% годовых.

Вклад открывается на 61, 91 и 180 дней. Дополнительные взносы, расходные операции и автопролонгация не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Проценты выплачиваются в конце срока. Предложение действует до 31 декабря.