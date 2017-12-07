Агентство по страхованию вкладов будет участвовать в общероссийском дне приема граждан 12 декабря. Личный прием граждан будет организован в период с 12:00 до 20:00 по местному времени по нескольким адресам в зависимости от тематики вопроса.

Как следует из сообщения АСВ, в рамках общероссийского дня приема граждан в его подразделения можно обратиться с вопросами, касающимися выплаты страхового возмещения по вкладам в банках с отозванной лицензией, деятельности санируемых банков, гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, порядка предъявления к ликвидируемым банкам, НПФ и страховым организациям требований кредиторов, реализации имущества ликвидируемых кредитных организаций, НПФ и страховщиков, и с другими вопросами.



«Просим заявителей обращаться строго по адресам в зависимости от тематики имеющегося вопроса, а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность», — подчеркивают в АСВ.

