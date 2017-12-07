Отрицательная разница между активами и обязательствами банка «Арсенал», лицензия которого была отозвана 21 сентября этого года, составила около 72,7 млн рублей. Об этом сообщается в очередном выпуске «Вестника Банка России».



Активы банка по результатам обследования составили 457,2 млн рублей, обязательства — 529,9 млн рублей. В банке были средства клиентов на сумму 493,8 млн рублей, из которых на средства вкладчиков приходилось 290,7 млн.

Объем страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов перед вкладчиками «Арсенала» предварительно составляет 261,7 млн рублей.