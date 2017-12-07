Банк России утвердил изменения в плане своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка «ФК Открытие». Так, предусмотрено приобретение регулятором дополнительного выпуска обыкновенных акций банка на сумму 456,2 млрд рублей, указано в сообщении пресс-службы ЦБ.

Напомним, ранее капитал банка «Открытие» был уменьшен до 1 рубля.

С 29 августа регулятор ввел в «Открытие» временную администрацию для реализации мер по повышению финансовой стабильности организации при участии Фонда консолидации банковского сектора. В начале ноября временную администрацию по управлению банком возглавил руководитель службы текущего банковского надзора ЦБ Сергей Шевченко. C 29 ноября Центробанк отдал управление «Открытием» Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора.



Как поясняется в сегодняшнем сообщении ЦБ, докапитализация банка позволит покрыть отрицательную разницу между стоимостью его активов и обязательств в размере 189,1 млрд рублей, предоставить финансовую помощь СК «Росгосстрах» (42,2 млрд рублей) и негосударственным пенсионным фондам (42,9 млрд рублей), входящим в банковскую группу. Кроме того, в рамках докапитализации предусмотрено выделение 182 млрд рублей для формирования нового капитала банка «ФК Открытие», являющегося головной организацией банковской группы.

​Банк «Открытие» уменьшил уставный капитал до 1 рубля Уставный капитал банка «ФК Открытие» при осуществлении Банком России мер по предупреждению банкротства сократится до 1 рубля путем уменьшения номинальной стоимости акций. Об этом сообщается в материалах кредитной организации.

«Осуществление указанных мероприятий позволит обеспечить соблюдение банком нормативов достаточности собственных средств (капитала) (Н1 — 8%) на индивидуальной основе с учетом минимальных надбавок к достаточности капитала (надбавки поддержания достаточности капитала 1,875% с 1 января 2018 года и надбавки за системную значимость 0,65% с 1 января 2018 года)», — подчеркивается в релизе.

С учетом того, что в рамках осуществления мер по повышению финансовой устойчивости активы участников банковской группы концентрируются на балансе «Открытия», на период реализации плана участия ЦБ в осуществлении мер по предупреждению банкротства в отношении банка может быть принято решение об установлении индивидуальных значений обязательных нормативов, ограничивающих риски концентрации на индивидуальной основе (норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6, норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) Н25).

Докапитализация «Открытия» не предполагает оказания банком финансовой помощи банку «Траст». До утверждения плана финансового оздоровления «Траста», который является участником банковской группы и меры по предупреждению банкротства которого осуществляются с участием Агентства по страхованию вкладов, расчет обязательных нормативов банка «ФК Открытие» на консолидированной основе будет в полной мере учитывать отрицательный капитал «Траста».



В январе 2018 года «Открытие» представит план возврата денежных средств, ранее размещенных Банком России в банке в виде депозитов для предоставления банку ликвидности, уточняется в сообщении ЦБ.

Отрицательный капитал финансовой группы «Открытие» на 1 ноября составил 300 млрд рублей, заявил в конце прошлого месяца заместитель председателя Банка России Василий Поздышев.



«Дыра» в капитале группы «Открытие» составила 300 млрд рублей Отрицательный капитал финансовой группы «ФК Открытие» на 1 ноября составил 300 млрд рублей, сообщил заместитель председателя Банка России Василий Поздышев через пресс-службы. Отрицательный капитал группы Бинбанка на этот период составил 175 млрд рублей.