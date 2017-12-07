Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о сокращении дефицита бюджета до 0,3% ВВП.

«Израсходовано за девять месяцев чуть более 11 триллионов рублей, исполнение расходов примерно соответствует средним значениям последних лет, а вот дефицит бюджета заметно снизился — сейчас он составляет порядка 220 миллиардов рублей, то есть 0,3% ВВП», — сообщил председатель правительства на заседании Кабинета министров. Он напомнил, что дефицит бюджета по итогам трех кварталов 2016 года составлял 2,4% ВВП. «Динамика, конечно, хорошая, нужно ее сохранить и не растранжирить те достижения, которые мы с вами ценой непростых усилий достигли», — отметил Медведев.

«В целом итоги (за девять месяцев) позитивные: ВВП за девять месяцев вырос на 1,6%, очень неплохую динамику, как обычно в последние годы, показывают сельское хозяйство, включая рекордный урожай зерновых, и другие отрасли, ориентированные на внутренний спрос, — пищевая и легкая промышленность, автопром, производство бытовых приборов», — заявил премьер-министр. По его оценке, «бюджетная система по основным параметрам остается стабильной и сбалансированной».

Медведев сообщил также, что «доходы федерального бюджета составили около 11 триллионов рублей — это на 18% больше, чем за девять месяцев прошлого года, основная часть — более 60% — это доходы, которые не связаны с нефтью и газом», — сказал премьер. По его мнению, «это говорит о том, что наша экономика становится более устойчивой к колебаниям сырьевых цен».