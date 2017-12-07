Оператор связи Tele2 предоставит владельцам новых смартфонов от Apple безлимитный терабайт интернет-трафика на год.

Абоненты оператора, установившие сим-карту Tele2 в смартфон iPhone 8, iPhone 8 Plus или iPhone X в период с 6 по 31 декабря 2017 года, получат 1 терабайт интернет-трафика в подарок. Акция позволяет бесплатно пользоваться мобильным Интернетом в течение года. Специально подключать услугу не нужно — объем трафика предоставляется автоматически. При покупке карты Tele2 или переходе по MNP 1 терабайт станет доступен в течение пяти дней после активации сим-карты.

Пакет Интернета, предоставленный в рамках услуги «1 терабайт», расходуется в первую очередь и действует до 31 декабря 2018 года или до исчерпания объема. Для проверки остатка можно воспользоваться USSD-командой, личным кабинетом или мобильным приложением «Мой Tele2».

При смене смартфона на устройство, не участвующее в акции, услуга «1 терабайт» автоматически прекращает действовать. В случае исчерпания всего пакета доступ в интернет предоставляется согласно условиям тарифного плана.