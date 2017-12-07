Три четверти россиян (76%), несмотря на общую тяжелую экономическую ситуацию в стране, в целом говорят, что живут неплохо — на основные расходы средств им хватает. Об этом свидетельствуют результаты ноябрьского опроса исследовательского холдинга «Ромир».



Согласно опросу, почти половина россиян (46%) ответили, что финансовая ситуация в их семьях непростая, но на самое необходимое денег хватает. Треть (30%) семей пребывают в состоянии, когда могут позволить себе любые повседневные траты. Еще 3% заявили, что денег в их семьях достаточно, в том числе и для крупных покупок — товаров длительного пользования как то мебель, бытовая техника или оплата путешествий.

Правда, вариант ответа о возможности любых расходов вплоть до недвижимости и автомобиля, выбрали всего 0,2% опрошенных, уточняют социологи.

На тяжелое финансовое положение пожаловалась каждая пятая семья (21%). Причем в 17% случаев респонденты говорили о том, что им приходится отказываться от некоторых товаров и продуктов в силу отсутствия достаточных средств. Еще 4% семей признались, что ситуация настолько тяжелая, что они «еле сводят концы с концами».

На вопрос о том, как респонденты видят финансовое будущее их семьи в ближайшем году, две трети (67%) ответили, что они не ожидают никаких изменений. При этом 15% респондентов надеются на улучшение в той или иной степени финансового состояния своих семей. Мнения об ухудшении финансового положения семьи в будущем году придерживаются 18% респондентов.

Ситуация с прогнозами на развитие общей экономической ситуации в стране выглядит несколько хуже. Так, более половины россиян уверены, что в грядущем году экономическая ситуация в стране существенно не изменится и останется прежней. На экономические улучшения надеются 20% респондентов, а в усугубление кризиса верят 26% опрошенных.