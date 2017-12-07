Банк «Русский Стандарт» запустил обновленный RSB Mobile, адаптированный под iPhone X. В новой версии мобильного банка для iOS также расширен функционал финансовых решений в режиме онлайн, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Теперь клиенты банка могут пользоваться картой «Банк в кармане» в RSB Mobile еще до того, как получат ее на руки. Это значит, что до непосредственного выпуска пластика клиенту доступно использование счета карты в мобильном банке. Среди доступных операций: платежи, переводы себе и другим клиентам банка», — говорится в сообщении банка.

Специально для тех, кто хочет контролировать свои финансы в валюте, в RSB Mobile добавлена возможность изучить сумму списания и зачисления в валюте до совершения операции.

Кроме того, теперь в мобильном приложении можно менять цвета графических элементов.

Обновить мобильный банк для iOS можно в официальном магазине App Store.