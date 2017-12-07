Банк «Русский Стандарт» запустил обновленный RSB Mobile, адаптированный под iPhone X. В новой версии мобильного банка для iOS также расширен функционал финансовых решений в режиме онлайн, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Теперь клиенты банка могут пользоваться картой «Банк в кармане» в RSB Mobile еще до того, как получат ее на руки. Это значит, что до непосредственного выпуска пластика клиенту доступно использование счета карты в мобильном банке. Среди доступных операций: платежи, переводы себе и другим клиентам банка», — говорится в сообщении банка.
Специально для тех, кто хочет контролировать свои финансы в валюте, в RSB Mobile добавлена возможность изучить сумму списания и зачисления в валюте до совершения операции.
Кроме того, теперь в мобильном приложении можно менять цвета графических элементов.
Обновить мобильный банк для iOS можно в официальном магазине App Store.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 389,40 млрд рублей (25-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 51,43 млрд, кредитный портфель — 152,85 млрд, обязательства перед населением — 162,20 млрд.