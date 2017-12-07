Транскапиталбанк снизил ставки по программам кредитования для малого и среднего бизнеса.



По программе «Рефинансирование» ставки снижены до 14% годовых (ранее — 15% годовых). Денежные средства можно получить для рефинансирования займов в других банках. По программе «Финансирование предприятий торговли и сферы услуг», по которой кредит может быть выдан на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели, капитальные затраты предприятиями, сфера деятельности которых — торговля и слуги, ставки снижены с 15,25% до 13% годовых.

По кредиту «Финансирование производственных и перерабатывающих предприятий» ставки снижены на 3 процентных пункта, до 12% годовых.

«Это достаточно заметное снижение ставок на рынке кредитования предприятий малого и среднего бизнеса, минимальные ставки, которые предложил банк, снизились до уровня ниже среднерыночных», — добавляет эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Ирина Сафронова.