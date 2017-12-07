Стоимость набора продовольственных товаров для новогоднего стола в расчете на семью из четырех человек в среднем по России выросла в 2017 году на 3,76% по сравнению с 2016 годом, до 6 096,12 рубля, следует из данных статистического ведомства.



Больше всего за год подорожала икра лососевых рыб (плюс 18,57%, 756,97 рубля) и сливочное масло (плюс 13,57%, 105 рублей). Снизились цены на апельсины (минус 8,33%, 97,06 рубля), лимоны (минус 8%, 24,73 рубля), курицу (минус 7,93%, 127,03 рубля) и отечественный коньяк (минус 1,07%, 651,35 рубля).

Согласно данным Росстата, дороже всего новогодний стол обойдется жителям Чукотского автономного округа — 8 178,84 рубля (плюс 1,36%), дешевле всего — жителям Ингушетии, 3 153,26 рубля (плюс 6,25%).

В ​Росстате объяснили подорожание салата оливье​ Росстат объяснил подорожание салата оливье на 1,21% ростом цен на ряд основных ингредиентов. Так, больше всего за год выросли цены на картофель, следует из данных статистического ведомства.



