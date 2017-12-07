В новосибирском банке «Левобережный» стартовала акция «Самый лучший день», в рамках которой каждый четверг клиент сможет получить кредитную карту с льготным периодом длительностью 100 дней. Грейс-период распространяется как на оплату товаров и услуг, так и на снятие наличных. Процентная ставка составит 25% годовых. Кредитный лимит устанавливается в размере от 5 тыс. до 100 тыс. рублей.

«Предложением можно воспользоваться с 1 декабря 2017 года по 31 января 2018 года. В указанный период акция действует один день в неделю: в четверг. Исключение составляют праздничные дни», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Полина Пронина.

Плата за выпуск карты не взимается. Годовое обслуживание «классических» карт стоит 600 рублей, «золотых» — 2,5 тыс. рублей. Неименная карта Visa и карта платежной системы «Мир» обслуживаются бесплатно.

«По картам, оформленным в период акции, недоступны ни cash back, ни бонусная программа для путешественников OneTwoTrip Travel», — обращает внимание эксперт Банки.ру.



Комиссия за снятие денежных средств в банкоматах и кассах банка в сумме до 10 тыс. рублей в месяц не взимается, а комиссия за снятие более значительных сумм составит 3%. В устройствах сторонних банков при снятии до 10 тыс. рублей в месяц комиссия составит 200 рублей, свыше 10 тыс. — 3% плюс 200 рублей.