В новосибирском банке «Левобережный» стартовала акция «Самый лучший день», в рамках которой каждый четверг клиент сможет получить кредитную карту с льготным периодом длительностью 100 дней. Грейс-период распространяется как на оплату товаров и услуг, так и на снятие наличных. Процентная ставка составит 25% годовых. Кредитный лимит устанавливается в размере от 5 тыс. до 100 тыс. рублей.
«Предложением можно воспользоваться с 1 декабря 2017 года по 31 января 2018 года. В указанный период акция действует один день в неделю: в четверг. Исключение составляют праздничные дни», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Полина Пронина.
Плата за выпуск карты не взимается. Годовое обслуживание «классических» карт стоит 600 рублей, «золотых» — 2,5 тыс. рублей. Неименная карта Visa и карта платежной системы «Мир» обслуживаются бесплатно.
«По картам, оформленным в период акции, недоступны ни cash back, ни бонусная программа для путешественников OneTwoTrip Travel», — обращает внимание эксперт Банки.ру.
Комиссия за снятие денежных средств в банкоматах и кассах банка в сумме до 10 тыс. рублей в месяц не взимается, а комиссия за снятие более значительных сумм составит 3%. В устройствах сторонних банков при снятии до 10 тыс. рублей в месяц комиссия составит 200 рублей, свыше 10 тыс. — 3% плюс 200 рублей.
ПАО «Банк «Левобережный» — динамично развивающийся банк Новосибирской области, один из крупнейших в регионе. Основные направления деятельности — розничное и корпоративное кредитование, операции на валютном рынке и с пластиковыми картами, привлечение средств граждан во вклады. Банк обслуживает местные муниципальные компании и структуры. Основным источником фондирования финучреждения выступают средства физических лиц.
На сегодняшний день основными бенефициарами «Левобережного» являются председатель совета директоров Дмитрий Яровой (59,34%), его сыну, члену совета директоров Александру Яровому принадлежит 7,33% акций банка, пакет в 13,33% числится за кипрской компанией Ratto Holdings Limited (принадлежит фонду инвестиций в финансовый сектор RenFin II, бенефициар — гражданка Великобритании Элизабет Френсис), у членов совета директоров Вячеслава Перцева и Михаила Робканова по 6,67%, Ирина Шелестова владеет 6,28%, доля миноритариев составляет 0,38%.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 49,18 млрд рублей (101-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 5,99 млрд, кредитный портфель — 30,81 млрд, обязательства перед населением — 27,57 млрд.