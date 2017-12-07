Россельхозбанк запустил сервис Samsung Pay для держателей карт «Мир», сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«РСХБ в числе первых финансовых учреждений предложил своим клиентам — держателям карт «Мир» возможность воспользоваться платежным сервисом Samsung Pay. Теперь владельцы карт «Мир» Россельхозбанка могут совершать покупки с помощью смартфонов Samsung Galaxy практически во всех торговых точках, принимающих банковские карты «Мир». Проект реализован совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир»)», — говорится в релизе.

Мобильный платежный сервис Samsung Pay работает в России с сентября 2016 года. За прошедший год партнерами Samsung стали более 30 банков и финансовых организаций, запустивших поддержку Samsung Pay для держателей своих карт.

Банки получили возможность подключать карты «Мир» к сервису Samsung Paу Оператор национальной платежной системы «Мир» — АО «НСПК» и Samsung Electronics объявляют о подключении платежной системы «Мир» к мобильному сервису Samsung Pay. Компании реализовали техническую возможность подключения карт «Мир» после ряда успешных пилотных испытаний, в которых участвовали эмитенты национальных карт — банк «Открытие», Россельхозбанк, «Центр-инвест» и Челиндбанк, а также вендоры трансакционных и процессинговых решений — Compass Plus, OpenWay и TSYS.