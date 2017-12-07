Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности Евроазиатского Инвестиционного Банка до уровня «ruССС». По рейтингу установлен «негативный» прогноз, следует из релиза RAEX.



«Снижение уровня рейтинга обусловлено низкой эффективностью существующей модели развития бизнеса и недостаточным уровнем подготовки стратегического обеспечения, результатом которого являются убыточность деятельности (за десять месяцев 2017 года убыток составил 37,9 миллиона рублей) и сокращение клиентской базы (за период с 1 ноября 2016 года по 1 ноября 2017 года чистый отток средств юридических лиц составил более 13%). На рейтинг продолжает оказывать давление близость величины капитала банка к регулятивному минимуму в 300 миллионов рублей, установленному Банком России (на 1 октября 2017 года капитал составлял 321,5 миллиона рублей на 1 ноября 2017 года — 351,8 миллиона рублей, к снижению капитала ниже регулятивного минимума может привести обесценение 3,7% остатка ссудной задолженности)», — отмечается в релизе.

Аналитики RAEX отмечают повышенную подверженность Евроазиатского Инвестиционного Банка регуляторным рискам, связанным с диспропорциями между оборотами по клиентским счетам и объемом активов банка (за десять месяцев года среднее значение оборотов по счету 407 к активам составило 163% в месяц).

По мнению экспертов, положительное влияние на рейтинг оказывают высокие значения нормативов достаточности капитала (на 1 ноября 2017 года Н1.0 = 22,7%, Н1.1 = Н1.2 = 14,1%) и приемлемая сбалансированность активов и пассивов как на краткосрочном (на 1 ноября 2017 года Н2 = 65,6%, Н3 = 108,4%), так и на долгосрочном горизонтах (на 1 ноября 2017 года Н4 = 14,6%).