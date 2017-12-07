«Башнефть» и «Роснефть» подали иск к АФК «Система» и компании «Система-Инвест» о возмещении убытков в размере 131,6 млрд рублей, сообщили в управлении информационной политики компании «Роснефть».



«Сегодня АНК «Башнефть» и НК «Роснефть», действуя в интересах «Башнефти» как ее акционер, подали иск в Арбитражный суд Республики Башкортостан к АФК «Система» и компании «Система-Инвест» о возмещении убытков в размере 131 639 012 421 рублей. Сумма иска соответствует сумме дивидендов, выведенных ответчиками из АНК «Башнефть» с 2009 по 2014 год в свою пользу, за вычетом уплаченных налогов. Как установлено судом первой инстанции, АФК «Система», незаконно владея активами, в период предшествующий возврату компании в государственную собственность по решению суда, с помощью различных схем, в том числе и в форме незаконной выплаты беспрецедентных по размеру дивидендов в свою пользу, последовательно выводила средства из «Башнефти», необходимые для обеспечения нормальной, бесперебойной и технически безопасной работы общества», — говорится в релизе.

По мнению «Роснефти», компания предприняла все возможные усилия по достижению мирового соглашения. В качестве посредника по мирному урегулированию спора выступал Российский фонд прямых инвестиций, но переговоры не дали результата «вследствие принципиального отказа ответчиков от диалога и отсутствия с их стороны каких-либо конструктивных предложений по урегулированию спора».

«Роснефть» и «Башнефть» продолжат свои усилия, направленные на возмещение ущерба и возвращение незаконно выведенных ответчиками средств в интересах наших акционеров. Требования по возвращению средств, выведенных в форме дивидендов, логично вытекают из решения суда первой инстанции, в котором ответчик признается недобросовестным акционером, незаконно владевшим акциями, виновным в сознательном нанесении ущерба «Башнефти» и выведении из нее имущества и активов в свою пользу», — говорится в релизе.