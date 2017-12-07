Микрофинансовая компания «Деньги Взаймы» внедрила разработанную Национальным бюро кредитных историй (НБКИ) межбанковскую систему по противодействию кредитному мошенничеству «НБКИ-AFS» (Anti-Fraud Service) в собственную систему принятия решения о выдаче займов.



«Система «НБКИ-AFS» является высокотехнологичным сервисом, позволяющим выявлять максимально возможное количество подозрительных заявок на получение займов, — говорит генеральный директор компании «Деньги Взаймы» Владимир Наследов. — «НБКИ-AFS» определяет не только прямые, но и опосредованные связи с мошенническими заявками, значительно увеличивает скорость их выявления, а также глубину и точность анализа. Очевидно, что такое оперативное и точное обнаружение попыток кредитного мошенничества будет способствовать эффективному управлению кредитными рисками компании и положительно скажется на качестве обслуживания добропорядочных клиентов».

«Кредитное мошенничество — серьезная проблема, от которой страдают все участники кредитного процесса: и сами кредиторы, и добросовестные заемщики, — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — В свою очередь, «НБКИ-AFS» является самым мощным и современным отраслевым индустриальным решением, успешно противодействующим кредитному мошенничеству. Сервис НБКИ предлагает комплексный подход к противодействию мошенничеству на этапе анализа заявок на получение займов, и не только позволяет кредитору улучшить систему управления кредитными рисками, но и сокращает его убытки. Поэтому наиболее ответственные и технологичные представители микрофинансового рынка все активнее внедряют сервис НБКИ».