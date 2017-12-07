Ведущий деятельность в Крыму Российский Национальный Коммерческий Банк приступил к выпуску кредитных карт для новых клиентов.

Теперь, помимо клиентов, которые получают зарплаты и пенсии на карту банка, сотрудников бюджетной сферы и военнослужащих, подать заявку на оформление кредитной карты платежной системы «Мир» может любой житель Республики Крым и Севастополя, имеющий постоянный доход.

Процентная ставка составит 30% годовых. Максимальная сумма кредита — 150 тыс. рублей. Плата за выпуск и годовое обслуживание карты отсутствует. Предусмотрен льготный период до 55 дней, который распространяется на все операции, включая снятие наличных. Комиссия за снятие денежных средств в устройствах банка и сторонних кредитных организаций составит 4%, но не менее 100 рублей.

Также по карте предусмотрена бонусная программа «Ваш бонус». За покупки по карте в сети партнеров программы клиенту начисляются бонусы, которыми в дальнейшем можно оплатить товары или услуги в магазинах — партнерах программы. Бонусы начисляются в размере до 10% от суммы покупки.

«Для оформления заявки на карту клиенту требуется предъявить только паспорт и СНИЛС», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Полина Пронина.

Российский Национальный Коммерческий Банк ПАО «РНКБ Банк» — крупный по размеру активов региональный банк, осуществляющий свою деятельность в Республике Крым. Ранее являлся столичным финансовым институтом и долгое время был дочерней организацией Банка Москвы. В конце марта 2014 года стало известно о продаже Банком Москвы дочернего РНКБ. Сделка была связана с выходом РНКБ на рынок Крыма. Таким образом РНКБ стал первым российским банком на территории Крыма и Севастополя. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование юридических лиц, привлечение средств населения во вклады. Основными источниками фондирования выступают вклады физлиц (47,1% пассивов) и собственный капитал (более четверти пассивов). В январе 2016 года владельцем 100% обыкновенных акций банка стала Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 113,63 млрд рублей (63-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 37,39 млрд, кредитный портфель — 60,47 млрд, обязательства перед населением — 47,43 млрд.