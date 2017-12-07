Ведущий деятельность в Крыму Российский Национальный Коммерческий Банк приступил к выпуску кредитных карт для новых клиентов.

Теперь, помимо клиентов, которые получают зарплаты и пенсии на карту банка, сотрудников бюджетной сферы и военнослужащих, подать заявку на оформление кредитной карты платежной системы «Мир» может любой житель Республики Крым и Севастополя, имеющий постоянный доход.

Процентная ставка составит 30% годовых. Максимальная сумма кредита — 150 тыс. рублей. Плата за выпуск и годовое обслуживание карты отсутствует. Предусмотрен льготный период до 55 дней, который распространяется на все операции, включая снятие наличных. Комиссия за снятие денежных средств в устройствах банка и сторонних кредитных организаций составит 4%, но не менее 100 рублей.

Также по карте предусмотрена бонусная программа «Ваш бонус». За покупки по карте в сети партнеров программы клиенту начисляются бонусы, которыми в дальнейшем можно оплатить товары или услуги в магазинах — партнерах программы. Бонусы начисляются в размере до 10% от суммы покупки.



«Для оформления заявки на карту клиенту требуется предъявить только паспорт и СНИЛС», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Полина Пронина.