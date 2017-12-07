Saxo Bank опубликовал десять «Шокирующих предсказаний» на 2018 год. Они относятся к маловероятным, но недооцененным событиям. Предсказания не являются официальным рыночным прогнозом Saxo Bank на 2018 год, но предупреждают о возможном заблуждении инвесторов, которые, как правило, оценивают вероятность наступления данных событий всего в 1%.



«Мы публикуем «Шокирующие предсказания» уже больше десяти лет и считаем список этого года одним из лучших за все время, ведь он заставляет мыслить за рамками общепринятого. Важно то, что «Шокирующие прогнозы» не следует рассматривать как официальные прогнозы Saxo, речь об исключительных событиях и движениях рынка с огромным потенциалом для разрушения общепринятых взглядов», — комментирует главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

«Год назад многие думали, что 2017 год будет изменчивым из-за казавшегося невозможным восхождения Трампа и шокирующего Brexit. Вместо этого нас ждал год поразительно спокойного плавания, в котором даже высокорисковые активы не были задеты штормом. Но в 2018 году маятник снова качнется в сторону очевидных рисков, ведь ирония длительных периодов спокойствия и беспечности на рынках активов в том, что они сеят зерно будущей волатильности, так как инвесторы недооценили риски маловероятных событий и поставили на кон все, понадеявшись на продолжение этого цикла», — отмечает главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди.

Тем не менее предсказания на следующий год связаны не только с обеспокоенностью обвала рынка. Банк называет шокирующим все: начиная от потери центральными банками политики, дающей им преимущество, нового политического кризиса в ЕС и заканчивая подрывом статуса доллара как резервной валюты со стороны Китая.

«Шокирующие прогнозы» на 2018 год выглядят так: