Стоимость акций АФК «Система» упала более чем на 20% после того, как стало известно о новом судебном иске к компании со стороны «Роснефти» и «Башнефти». Информация об этом опубликована на сайте нефтяной компании.

Нефтяники требуют от «Системы» 131,6 млрд рублей в качестве возмещения убытков. Как указано в сообщении «Роснефти», речь идет о дивидендах, которые, как утверждают истцы, АФК «Система» вывела из «Башнефти» с 2009 по 2014 год в свою пользу.



«Результатом этой деятельности стали нарушение сроков и качества ремонтного обслуживания, износ оборудования, что привело, в частности, к авариям на заводах Уфимской группы. Все это вызвало необходимость привлечения многомиллиардных дополнительных средств для обеспечения промышленной безопасности предприятий «Башнефти», — сказано в сообщении «Роснефти».

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле пока нет информации о деталях нового иска «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система».

«Я не знаю, я пока не обладаю этой информацией, мне неизвестно о деталях этого нового иска, но в любом случае это вопрос для арбитражного разбирательства, для судебного разбирательства, мы вмешиваться не можем», — отметил Песков.

На 15:55 мск акции АФК на Московской бирже торговались по 9,89 рубля (падение — более 17%), на минимумах котировки опускались до 9,25 рубля. Бумаги МТС (48% акций принадлежит АФК «Система») к этому времени упали на торгах на 3% до 256 рублей. Стоимость глобальных депозитарных расписок «Системы» на Лондонской фондовой бирже снизилась до 3,18 доллара, что на 20,1% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Компания «Башнефть» с 2005 по 2014 год входила в состав АФК «Система». В конце 2014-го компания перешла в собственность государства. В 2016-м «Роснефть» купила у государства 50,1% акций «Башнефти». В мае «Роснефть» и «Башнефть» подали иск к АФК «Система», потребовав взыскать 106,6 млрд рублей за убытки, причиненные в ходе реорганизации «Башнефти».