Шевченковский районный суд Киева разрешил Национальной полиции Украины предоставить доступ к документам, которые могут подтвердить сговор нескольких сотрудников Национального банка Украины (НБУ) с руководителями 37 банков в процессе их докапитализации. Соответствующее решение обнародовано в Едином реестре судебных решений.



«В период 2016—2017 годов служебные лица департамента инспекционных проверок, департамента банковского надзора и департамента лицензирования НБУ с целью личного незаконного обогащения, находясь в сговоре с владельцами и руководителями коммерческих банков, не выполнили собственные служебные обязанности по проверке происхождения денежных средств, направляемых на капитализацию банков», — отмечено в постановлении суда без указания фамилий сотрудников регулятора.

При этом в документе перечислены 37 банков, в том числе Международный Инвестиционный Банк. По данным украинских СМИ, 60% акций этого кредитного учреждения опосредованно принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.