Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении механизма санации страховых компаний. Такое решение было принято в четверг, 7 декабря.



«Мы бы хотели в осеннюю сессию провести (законопроект) в первом чтении, а в весеннюю — в полном объеме закон», — сообщал ранее директор департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук.

Документ подразумевает санацию страховых компаний по аналогии с новым механизмом финансового оздоровления банков — за счет государственных средств.

Минфин и Всероссийский союз страховщиков скептически относятся к этому законопроекту, так как в нем, по их мнению, отсутствует прозрачность механизма санации страховых компаний, к тому же он очень жесткий. Ранее Игорь Жук обещал учесть замечания Минфина и страхового сообщества и говорил о возможности его принятия до конца 2017 года.