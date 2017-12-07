Московская биржа примет участие в создании единой системы регистрации всех финансовых трансакций россиян, о котором ЦБ объявил в начале октября. Об этом журналистам заявил председатель правления торговой площадки Александр Афанасьев в кулуарах форума Московской биржи в Лондоне.



«Нас интересует этот проект, мы найдем в нем какое-то свое участие, но его нужно понимать как достаточно большую экосистему. У нас достаточно молодой рынок, и мы можем его легко совершенствовать. Плюс наша особенность, что рынок высокотехнологичен», — заявил он.

Точный размер инвестиций в проект Афанасьев не назвал: «У нас сейчас идет бюджетный процесс, мы сейчас устанавливаем пороги для инвестирования на следующий год».

«По нашим оценкам, создание такого рода системы может происходить по-разному. По нашим первым прикидкам, если ее делать на базе ряда имеющихся в группе технологий, это не составит очень больших объемов денег», — добавил он.

По замыслу ЦБ единая система регистрации финансовых трансакций россиян позволит потребителю видеть все свои операции в одном месте и использовать эти данные, например, при спорах в суде. Ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов говорил, что первые детали проекта появятся в начале 2018 года. Также он заявлял, что в разработке проекта примут участие ассоциация «Финтех» и аналитический центр «Форум».