Совкомбанк открыл мини-офис в Омске.

Адрес: пр-т Мира, д. 35. Режим работы: по будням — с 10:00 до 19:00, перерыв — с 14:00 до 15:00; в субботу — с 10:00 до 16:00.

В отделении банка жители города могут получить подробную консультацию у специалиста по всем банковским продуктам, в том числе оформить кредит и открыть вклад.