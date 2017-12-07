Международные резервы РФ за неделю выросли незначительно — на 0,4 млрд долларов, или 0,1%, — и по состоянию на конец дня 1 декабря составили 430,6 млрд долларов (на 24 ноября было 430,2 млрд). Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Международные резервы РФ за неделю выросли на 2,6 млрд долларов Международные резервы РФ на 24 ноября составили 430,2 млрд долларов, свидетельствует обновленная статистика Банка России. На 17 ноября этого года показатель равнялся 427,6 млрд. Таким образом, за неделю резервы увеличились на 2,6 млрд долларов.

За ноябрь объем российских ЗВР вырос на 6,779 млрд долларов — с 424,857 млрд на начало месяца до уточненных 431,636 млрд на начало дня 1 декабря.

Согласно данным ЦБ, в ноябре рост наблюдался по всем компонентам золотовалютных резервов, кроме резервной позиции в МВФ (показатель снизился с 2,924 млрд до 2,846 млрд долларов). Резервы в иностранной валюте увеличились с 341,439 млрд до 345,835 млрд долларов, стоимостный объем монетарного золота — с 73,705 млрд до 76,118 млрд, резервы в СДР — с 6,789 млрд до 6,837 млрд.

Международные резервы РФ в октябре выросли на 91 млн долларов Международные резервы РФ на 1 ноября составили 424,857 млрд долларов, сообщает в среду Банк России. На 1 октября этого года объем резервов равнялся 424,766 млрд. Таким образом, за месяц резервы увеличились на 91 млн долларов.

Выступая в Госдуме 22 ноября с докладом о денежно-кредитной политике, глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о сохранении ориентира по увеличению резервов до 500 млрд долларов. Но покупать валюту в резервы Центробанк планирует не ранее, чем будет уверен, что и инфляция, и инфляционные ожидания находятся на устойчиво низком уровне, подчеркнула она.

В начале лета 2015 года в Центробанке назвали комфортным для России уровень резервов в 500 млрд долларов; довести ЗВР до этой величины планируется за пять — семь лет. С 13 мая по 28 июля 2015 года Банк России проводил на внутреннем рынке закупки валюты в резервы в объеме 100—200 млн долларов ежедневно. Приостановка процесса была связана с ростом волатильности на валютном рынке.

В марте 2016 года Набиуллина говорила, что «никакой спешки с пополнением золотовалютных резервов нет, они достаточны». Она дала понять, что регулятор может возобновить закупки валюты в резервы вне зависимости от уровня курса, но будет принимать в расчет уровень его волатильности.



Банк России может рассмотреть возможность пополнения резервов в 2019 году, когда процентные ставки достигнут равновесного уровня, а экономика вернется к балансу, но конкретные сроки начала интервенций пока не обсуждаются, заявила 16 октября первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.