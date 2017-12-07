В четверг, 7 декабря, биткоин пробил отметку 15 тыс. долларов, хотя еще две недели назад фантастической казалась цена в 10 тыс. долларов за данную криптовалюту. Опрошенные эксперты рассуждают о том, что ждет самую дорогую криптовалюту мира.



«С учетом позитивной инерции последних нескольких месяцев я не удивлюсь цене 25—35 тысяч долларов за биткоин к концу следующего года. Рост остановят разве что изменения законодательства в США или Европе, существенно ограничивающие куплю-продажу биткоинов или проведение ICO. В этом случае мы можем увидеть очень волнительную и резкую коррекцию, возможно падение котировок на 40—50%», — сказал основатель CyberTrust Евгений Хата.

По его словам, если это произойдет, то это будет «отличным моментом для входа». Эксперт не исключил, что в это время в СМИ может появиться информация о нестабильности рынка.

Со своей стороны сооснователь блокчейн-проекта VRT World Дмитрий Лившин высказал мнение, что курс биткоина не опустится ниже 12 тыс. долларов. «Рынок подогревает в том числе спрос на фьючерсы. Некоторые биржи соревнуются между собой, кто быстрее запустит фьючерсы, чем подогревают рынок. Даже несмотря на новости о запрете биткоин-фьючерсов в Корее, курс биткоина уверенно растет», — сказал Лившин.

Он отметил, что на рынке при покупке биткоина наблюдается его дефицит. Если произойдет такая ощутимая коррекция, то, на его взгляд, биткоин быстро отыграет свои прежние позиции.

Между тем основатель группы компаний Blockchain.ru Дмитрий Мацук считает, что при негативном сценарии курс биткоина может упасть до 8 тыс. долларов. «Можно прогнозировать, что после взлета курс может упасть. При негативном сценарии, который маловероятен, может упасть до 8 тысяч долларов. Посмотрим, что будет ближе к Новому году, все владельцы биткоинов ждут обещанных декабрьских форков, думаю стоит ожидать коррекции после форков. Но рынок сильно волатильный, поэтому может быть все, что угодно», — сообщил эксперт.

При этом сооснователь The Token Fund Владимир Смеркис не исключает падения биткоина на 40%. «Ситуация на криптовалютном рынке продолжает накаляться. Пока биткоин неуклонно движется вверх, альткоины погружаются все ниже. Всеобщее внимание приковано к давно ожидаемому запуску фьючерсов на биткоин. 10 декабря это должно случиться на CBOE (Chicago Board Options Exchange) и 18 декабря — на CME Group», — сказал он.

Запуск фьючерсов ознаменует выход на рынок профессиональных трейдеров и ведущих хедж-фондов. Сам фьючерс позволит крупным игрокам зарабатывать не только на росте биткоина, но и на коротких позициях (продажи). По словам Смеркиса, поскольку эти игроки намерены освоить новый финансовый инструмент, то открытие коротких позиций по биткоину сейчас логично и оправданно: биткоин уже, можно сказать, перегрет.

«Однако в любой момент может обернуться негативом ситуация с Bitfinex и Tether. Подливает масла в огонь и новость о тестировании новой версии сети Lightning. При дальнейшем росте основной криптовалюты до 15 тысяч долларов возможно формирование глубокой и резкой коррекции (вплоть до 40%). Я ожидаю падения биткоина до 10—11 тысяч», — отметил Смеркис.

Юлия ЛЮ (Bankir.ru) для Banki.ru