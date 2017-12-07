Оказывающая услуги по аренде компьютерных мощностей для майнинга NiceHash рассказала о краже хакерами биткоинов из кошелька компании.



Майнинг-ферма приняла решение приостановить свою деятельность на сутки. Об этом говорится в сообщении компании на официальной странице в Facebook.

По словам главы отдела маркетинга NiceHash Андрея Шкрабы, было украдено порядка 4 700 биткоинов. Как отмечалось, в четверг курс самой популярной в мире криптовалюты превысил 15 тыс. долларов за биткоин.