Оказывающая услуги по аренде компьютерных мощностей для майнинга NiceHash рассказала о краже хакерами биткоинов из кошелька компании.
Майнинг-ферма приняла решение приостановить свою деятельность на сутки. Об этом говорится в сообщении компании на официальной странице в Facebook.
По словам главы отдела маркетинга NiceHash Андрея Шкрабы, было украдено порядка 4 700 биткоинов. Как отмечалось, в четверг курс самой популярной в мире криптовалюты превысил 15 тыс. долларов за биткоин.
Биткоин пробил отметку 15 тыс. долларов: что дальше?
В четверг, 7 декабря, биткоин пробил отметку 15 тыс. долларов, хотя еще две недели назад фантастической казалась цена в 10 тыс. долларов за данную криптовалюту. Опрошенные эксперты рассуждают о том, что ждет самую дорогую криптовалюту мира.
В четверг, 7 декабря, биткоин пробил отметку 15 тыс. долларов, хотя еще две недели назад фантастической казалась цена в 10 тыс. долларов за данную криптовалюту. Опрошенные эксперты рассуждают о том, что ждет самую дорогую криптовалюту мира.