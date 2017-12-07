Неизвестные взорвали гранату у банкомата дочки «Сбербанка» в украинском Херсоне. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

«В единый центр «102» полиции Херсонщины поступило сообщение о взрыве неизвестного предмета вблизи банкомата. Выездом следственно-оперативной группы Херсонского отдела полиции и специалистов взрыво-технического отдела областного главка полиции установлено, что неизвестный мужчина оставил у банкомата взрывное устройство, вероятно гранату, после чего произошел взрыв. В результате банкомат был частично поврежден», — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что никто из граждан не пострадал.

Согласно данным агентства «Укринформ», речь идет о банкомате, принадлежащем «дочке» Сбербанка на Украине.