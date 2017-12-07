Сетелем Банк запустил новогоднюю акцию для покупки новых автомобилей премиум-класса.

Согласно ее условиям, клиенты могут оформить кредит на покупку новой иномарки стоимостью более 1,5 млн рублей под 12,9% годовых. Уменьшить процентную ставку возможно на 3 процентных пункта за счет оформления страхования жизни и здоровья заемщика. Первоначальный взнос составляет 20% собственных средств заемщика от стоимости машины.

По данной программе максимальная сумма кредита составляет 8 млн рублей (без подтверждения дохода до 5 млн рублей). Для автомобилей из списка (указан в тарифах банка) действуют специальные условия по минимальной сумме кредита, размер которой составляет 100 тыс. рублей. Требуется оформление полиса каско. Срок кредитования составляет от двух до пяти лет. Данная программа действует до конца 2017 года.



«Данная акция дает возможность до конца года приобрести новый автомобиль премиум-класса по довольно выгодным условиям. Для оформления кредита понадобится минимальный набор документов: паспорт и водительское удостоверение», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Екатерина Баклыкова.