Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, разрешающий платить зарплату работающим за рубежом сотрудникам российских компаний в иностранной валюте.

Ожидается, что Госдума рассмотрит данный законопроект 13 декабря. Ранее документ уже был одобрен комитетом Госдумы по труду и социальной политике.



Согласно законопроекту, российским гражданам, работающим за границей, будет разрешено получать зарплату в валюте, в том числе на счета в российских банках за рубежом. В настоящее время это запрещено.