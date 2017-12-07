Банк «Центр-инвест» предлагает держателям выпущенных им карт платежной системы «Мир» возможность использовать сервис Samsung Pay. Как напомнили в банке, он был одним из участников пилотного проекта АО «НСПК» (оператор ПС «Мир») и Samsung Electronics, по итогам реализации которого технологическое решение по подключению карт «Мир» к Samsung Pay стало доступно банкам-эмитентам для полномасштабной реализации в 2018 году.
«Центр-инвест» в числе первых в России приступил к эмиссии национальных платежных карт и сегодня одним из первых предлагает своим клиентам использование сервиса Samsung Pay. Это позволит держателям карт «Мир» банка «Центр-инвест» оплачивать покупки везде, где принимаются карты, и даже в терминалах, которые не поддерживают бесконтактные платежи. Это возможно благодаря тому, что сервис поддерживает не только NFC (Near Field Communication), но также и собственную технологию Samsung — MST (Magnetic Secure Transmission — магнитная безопасная передача). С ее помощью платежный терминал «видит» смартфон как обычную платежную карту с чипом или магнитной полосой», — отметил директор по инновациям банка «Центр-инвест» Юрий Богданов.
Список мобильных устройств, которые поддерживают сервис, размещен на сайте Samsung.
За 11 месяцев 2017 года «Центр-инвест» выпустил 100 тыс. карт «Мир», нарастив объем эмиссии с начала текущего года в семь раз, указано в сообщении банка.
Оператор национальной платежной системы «Мир» — АО «НСПК» и Samsung Electronics объявляют о подключении платежной системы «Мир» к мобильному сервису Samsung Pay. Компании реализовали техническую возможность подключения карт «Мир» после ряда успешных пилотных испытаний, в которых участвовали эмитенты национальных карт — банк «Открытие», Россельхозбанк, «Центр-инвест» и Челиндбанк, а также вендоры трансакционных и процессинговых решений — Compass Plus, OpenWay и TSYS.
ПАО «КБ «Центр-инвест» ― крупный по размеру активов региональный универсальный банк с участием иностранного капитала (крупнейший в Ростовской области). Основные направления деятельности — кредитование юридических и физических лиц, привлечение средств населения во вклады, обслуживание широкого круга предприятий региона. Кредитная организация имеет диверсифицированную структуру пассивов, крупнейший источник фондирования — депозиты населения.
На текущий момент основными бенефициарами являются ЕБРР (19,74%), основатели банка председатель совета директоров Василий Высоков и член совета директоров Татьяна Высокова (контролирующие совокупно 24,43% акций) и подконтрольный государственным и муниципальным властям Германии фонд DEG (16,14%). Доля в 10,2% принадлежит швейцарскому фонду responsAbility Investments AG, 9,01% контролирует австрийский Erste Group Bank, граждане США Харвей Савикин (6,40%), Иан Хейг (2,52%) и Джеймс Пассин (0,19%) владеют акциями банка через американский инвестфонд Firebird, гражданка Великобритании Фрэнсис Холлидей контролирует 7,49%, 3,30% принадлежит австрийскому Raiffeisenlandesbank Oberosterreich. На акционеров-миноритариев приходится 0,76% акций банка.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 103,59 млрд рублей (68-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 11,54 млрд, кредитный портфель — 82,72 млрд, обязательства перед населением — 68,33 млрд.