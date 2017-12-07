Торги на российском фондовом рынке в четверг завершились отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Так, индекс МосБиржи просел на 0,99% и составил 2 103,15 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,05% до 1 119,51 пункта.

Бумаги Сбербанка подешевели на 1,76%, «Газпрома» — на 0,73%, «АЛРОСы» — на 1,29%, Московской биржи — на 2,88%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,84%.

«Российский фондовый рынок в четверг, 7 декабря, не нашел в себе силы консолидироваться в районе уровней закрытия предыдущего дня. В результате рублевый индекс МосБиржи просел на 1% до круглых 2 100 пунктов. Уровень 2 100 пунктов по индексу МосБиржи все еще выступает критическим локальным рубежом поддержки», — констатирует ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.