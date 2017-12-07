Доллар и евро завершили основную валютную сессию снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:00 мск просел на 7 копеек и составил 59,16 рубля. Курс евро понизился на 13 копеек, остановившись на отметке 69,74 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 59,39 рубля, минимальный — 59,1425. Всего за торговый день совершены 21 525 сделок на 2 млрд 867 млн 392 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 70,0025 рубля, минимальный — 69,69. Всего за торговый день совершены 3 709 сделок на 228 млн 56 тыс. евро.