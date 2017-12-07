Асбестовский городской суд Свердловской области огласил приговор бывшей сотруднице одного из местных банков. Как сообщается на сайте МВД, фигурантка 1964 года рождения — начальник сектора по обслуживанию корпоративных клиентов банка (его название в релизе не указывается) признана виновной в хищении ценных бумаг путем мошенничества на общую сумму более 20 млн рублей.

Сообщение о преступлении поступило в ОВД Асбеста в 2016 году от представителей службы безопасности кредитного учреждения. В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, было установлено, что в период с 2010 по 2013 год банковская служащая похитила находившиеся на хранении в банке векселя, принадлежащие коммерческому предприятию.

В 2010 году работница банка предложила директору фирмы — владельцу ценных бумаг обменять простые векселя номиналом 3 млн рублей на процентные. «Хозяину векселей на общую сумму 27 млн рублей идея понравилась, состоялась сделка. Однако, как выяснилось позже, банковская служащая эту операцию должным образом не зарегистрировала в специальной автоматизированной системе, принятые к обмену векселя не погасила, оставив их у себя. За три года женщина совершила несколько таких липовых обменов. Фирме из общего вклада вернули только 6,5 млн рублей», — сообщают правоохранители.

В ноябре 2016 года директор предприятия, которому принадлежали ценные бумаги, обратился в банк с просьбой обналичить все находившиеся на хранении векселя. Но выяснилось, что выполнить его просьбу не представляется возможным: ни денег, ни векселей к тому моменту уже не было.



В ходе следственных действий подозреваемая созналась в содеянном. Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Бывшей работнице банка назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

