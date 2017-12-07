Под председательством главы Банка России Эльвиры Набиуллиной состоялось заседание совета директоров Агентства по страхованию вкладов. На нем обсуждался план действий агентства в связи со снижением норматива достаточности базового капитала Н 1.1 Генбанка, сообщает пресс-служба АСВ.

«В соответствии с требованиями закона «О банках и банковской деятельности», а также с условиями заключенных агентством с банком договоров субординированного займа принято решение о мене требований агентства к банку по договорам субординированного займа на обыкновенные акции», — отмечается в документе.