Под председательством главы Банка России Эльвиры Набиуллиной состоялось заседание совета директоров Агентства по страхованию вкладов. На нем обсуждался план действий агентства в связи со снижением норматива достаточности базового капитала Н 1.1 Генбанка, сообщает пресс-служба АСВ.
«В соответствии с требованиями закона «О банках и банковской деятельности», а также с условиями заключенных агентством с банком договоров субординированного займа принято решение о мене требований агентства к банку по договорам субординированного займа на обыкновенные акции», — отмечается в документе.
В августе 2017 года Банк России принял решение о привлечении в АО «Генбанк» системного инвестора для реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости кредитной организации. В качестве инвестора в АО «Генбанк» будет приглашен АО «Собинбанк», входящий в группу банка «Россия». Для обеспечения непрерывности деятельности 10 августа 2017 года в Генбанк назначена временная администрация на период до передачи его инвестору.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 27,80 млрд рублей (139-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -5,66 млрд, кредитный портфель — 12,12 млрд, обязательства перед населением — 17,91 млрд.