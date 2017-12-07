Под председательством главы Банка России Эльвиры Набиуллиной состоялось заседание совета директоров Агентства по страхованию вкладов. На нем обсуждался план действий агентства в связи со снижением норматива достаточности базового капитала Н 1.1 Генбанка, сообщает пресс-служба АСВ.

«В соответствии с требованиями закона «О банках и банковской деятельности», а также с условиями заключенных агентством с банком договоров субординированного займа принято решение о мене требований агентства к банку по договорам субординированного займа на обыкновенные акции», — отмечается в документе.

Генбанк АО «Генбанк» — средний по размеру активов универсальный банк, ориентированный на привлечение средств граждан во вклады, кредитование частных и юридических лиц, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса. Основными источниками фондирования выступают средства физических лиц и коммерческих предприятий. В числе приоритетных направлений деятельности банка — розничное кредитования, обслуживание и выпуск банковских карт, кредитование малого и среднего бизнеса. Банк активно развивает присутствие на банковском рынке Республики Крым, уступая по объему бизнеса и ключевым показателям деятельности лишь РНКБ.
На текущий момент основными акционерами банка выступают Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым (25%), Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя (25%), Елена Зверева (9,36%), Алексей Шатов (9,12%), Михаил Майоров (8,63%), Алина Ермоленко (8,42%), Геннадий Костров (7,01%), Евгений Двоскин (7,2%), Юрий Луговой (2,40%), Николай Игнатов (4,14%) и акционеры-миноритарии (0,72%).

В августе 2017 года Банк России принял решение о привлечении в АО «Генбанк» системного инвестора для реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости кредитной организации. В качестве инвестора в АО «Генбанк» будет приглашен АО «Собинбанк», входящий в группу банка «Россия». Для обеспечения непрерывности деятельности 10 августа 2017 года в Генбанк назначена временная администрация на период до передачи его инвестору.



По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 27,80 млрд рублей (139-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -5,66 млрд, кредитный портфель — 12,12 млрд, обязательства перед населением — 17,91 млрд.