Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение ФГУП «Почта России». Признаки нарушения выразились в навязывании дополнительной услуги страхования при осуществлении почтового перевода денежных средств.

Ведомство установило, что работники отделений Почты России оформляют почтовый перевод денежных средств с использованием Единой автоматизированной системы отделений почтовой связи.

При этом в этой системе согласие на услугу «оформление страховки» устанавливается автоматически.

Таким образом, по мнению ФАС, Почта России программно навязывает дополнительную услугу страхования почтового перевода денежных средств вне зависимости от волеизъявления потребителя.

«В срок до 22 декабря ФГУП должно устранить признаки нарушения антимонопольного законодательства», — подчеркнули в ведомстве.