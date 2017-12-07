Наибольшая доля налогов и социальных взносов в процентах от ВВП в 2016 году зарегистрирована во Франции (47,6%), Дании (47,3%), а также в Бельгии (46,8%). Об этом сообщает собкор Банки.ру в Брюсселе со ссылкой на информацию Eurostat.

Данные позволяют точно сравнивать налоговые системы и налоговую политику стран ЕС. Сумма налогов и социальных взносов в процентах от ВВП в 2016 году в ЕС выросла до 40% с 39,7% в 2015-м. В еврозоне налоговые поступления составили 41,3% от ВВП, увеличившись с 41,2% в 2015 году.

Наименьшая доля налогов в процентном отношении к ВВП в прошлом году была в Ирландии (23,8%), Румынии (26%), Болгарии (29%), Литве (30,2%), Латвии (31,6%) и Словакии (32,4%). По сравнению с 2015 годом соотношение налогов и ВВП увеличилось в большинстве европейских стран в 2016 году; наибольший рост наблюдается в Греции — с 39,8% в 2015-м до 42,1% в 2016-м.

В 2016 году доля налогов на производство и импорт была самой высокой в Швеции (22,6% ВВП), а наиболее низкой — в Германии (10,9%). Социальные взносы составляли значительную долю ВВП во Франции (18,8%), Германии (16,7%) и Бельгии (16,1%), в то время как в Дании этот показатель был равен 1%.