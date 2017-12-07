Закон, призванный упорядочить процесс перехода граждан между пенсионными фондами, планируется принять в январе 2018 года. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на состоявшихся 7 декабря тематических парламентских слушаниях, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Аксаков напомнил, что в июле этого года в первом чтении был принят правительственный законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам регулирования негосударственных пенсионных фондов».

Законопроект направлен на урегулирование вопросов, связанных с вознаграждением негосударственных пенсионных фондов. Предложено, чтобы вознаграждение состояло из переменной и постоянной частей, причем постоянная часть не должна зависеть от результатов инвестирования средств пенсионных накоплений. При этом правительство РФ предложило зафиксировать эту постоянную часть в размере 1% от средней стоимости чистых активов за год. Депутаты предлагают снизить это значение до 0,75%. Переменная часть зависит от результатов инвестирования средств пенсионных накоплений, но при этом ограничивается долей в 15% от общей величины дохода, который получает НПФ в результате инвестирования пенсионных накоплений.

Законопроектом предусмотрена фидуциарная ответственность негосударственных пенсионных фондов за результаты инвестирования. НПФ будут обязаны организовывать управление средствами пенсионных накоплений исключительно в интересах застрахованных лиц и в случае нарушений возмещать недополученную прибыль за счет собственных средств.

Как отметил Аксаков, наиболее широкую дискуссию по этому законопроекту вызывают вопросы, связанные с потерей инвестиционного дохода при переходе граждан из одного НПФ в другой. Согласно озвученной им информации, в прошлом году объем таких потерь составил более 40 млрд рублей.

По словам главы комитета по финрынку, сформулирован ряд предложений, регулирующих порядок переходов: в том числе это подача застрахованными лицами заявлений посредством единого портала государственных и муниципальных услуг, информирование застрахованных лиц Пенсионным фондом России об условиях досрочного перехода, введение периода времени, в течение которого граждане смогут изменить свое решение о переходе в другой НПФ.

Планируется, что законопроект будет готов для рассмотрения во втором и третьем чтениях в январе будущего года. «Законопроект должен быть максимально выверенным. Граждане должны располагать полной информацией, чтобы принимать взвешенные решения о досрочном переводе накоплений. Государство предоставило возможность будущим пенсионерам получить доходы, и недопустимо, когда они их теряют из-за недобросовестных действий некоторых агентов», — заявил Аксаков.



По его словам, необходимо сделать работу НПФ более прозрачной, максимально защитить клиентов фондов от «несанкционированных переходов». Также депутат предложил «подумать, как реализовать право граждан на отображение информации об их личных накоплениях в режиме реального времени».