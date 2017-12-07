Лауреат Нобелевской премии по экономике за 2017 год американец Ричард Талер критически относится к налоговой реформе Дональда Трампа. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции в Стокгольме в преддверии вручения Нобелевских премий 10 декабря.



«Если мы признаем, что одна из наших главных проблем — увеличивающиеся различия в доходах, то налоговая реформа, основной эффект которой состоит в усилении неравенства, является ошибочной», — заявил он.

«В моих глазах это выглядит как приглашение юристам найти способы обойти налоги», — продолжил ученый.

Сенат США на заседании 2 декабря после продолжительных дебатов принял законопроект о крупнейшей за последние 30 лет налоговой реформе, проведение которой было одним из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Основное положение реформы — это снижение налогового бремени для бизнеса, корпораций и предприятий. Сейчас ставка составляет 35%, что, по мнению республиканцев, делает американские компании неконкурентоспособными на мировой арене. Налог предлагается снизить до 20%.