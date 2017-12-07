Компания «МТС» объявляет о запуске IoT-платформы для развертывания решений на базе Интернета вещей на предприятиях России.



Платформа для промышленного Интернета вещей позволяет управлять любыми объектами, на которых необходимо отслеживать параметры работы оборудования. IoT-платформа МТС имеет открытый API (application programming interface, программный интерфейс приложения) и поддерживает работу с сетями передачи данных различного вида. Благодаря этому существующее оборудование и IT-системы предприятия напрямую соединяются с новейшими датчиками, камерами, роботами и программами. Причем объекты подключения к платформе могут находиться в труднодоступных для связи районах в разных концах страны, но управляться из единого центра.

Использовать IoT-платформу МТС можно для управления оборудованием производственных предприятий, энергосбытовых и сервисных компаний. Например, контролировать давление в котельных, системы вентиляции и кондиционирования, холодильные камеры, системы электроснабжения — трансформаторных подстанций, ДГУ, ГПУ, мини-ТЭЦ, системы водоснабжения — насосных и компрессорных станций. Платформа МТС также позволяет реализовывать решения для сельского хозяйства, логистики, объекты коммерческой недвижимости и другие сферы.

«Мы уверены, что новая платформа для Интернета вещей будет востребована рынком. Бизнесу мы поможем быстрее адаптироваться к требованиям цифровой экономики, снизить расходы и вывести предприятие на новый уровень. Для государства IoT-платформа может стать драйвером развития умных городов», — считает вице-президент МТС по продажам и обслуживанию Кирилл Дмитриев.