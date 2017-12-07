В Промсвязьбанке внедрено IT-приложение для электронного обмена данными с Федеральной налоговой службой — «RS-Connect. Обмен с ФНC». Новое решение позволит банку обрабатывать запросы ФНС о счетах физических и юридических лиц, наличии средств на них и их движении, принимать поручения ведомства на списание средств с расчетных и депозитных счетов, а также реагировать на решения ФНС об отмене ранее присланных поручений и уведомлять об их неисполнении.

«Согласно действующим требованиям в ФНС необходимо предоставлять в электронном виде сведения по счетам и операциям не только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, но и физических лиц. В связи с этим увеличивается объем запрашиваемых сведений от ФНС и, следовательно, возрастают требования к обрабатывающей их автоматизированной системе, ее производительности и надежности», — отметил вице-президент по информационным технологиям Промсвязьбанка Андрей Овсянников.

«Благодаря «RS-Connect. Обмен с ФНС» банк сможет своевременно и с минимальными усилиями исполнять требования ФНС, — сообщила заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab Анна Назарова. — Для упрощения обмена данными в новом модуле предусмотрена маршрутизация запросов и ответов по системам-источникам (приложениям банка и его подразделений). Эта функциональность является важной составляющей, без которой подобные решения не могут обеспечить необходимый на сегодняшний день уровень автоматизации».