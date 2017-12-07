В Промсвязьбанке внедрено IT-приложение для электронного обмена данными с Федеральной налоговой службой — «RS-Connect. Обмен с ФНC». Новое решение позволит банку обрабатывать запросы ФНС о счетах физических и юридических лиц, наличии средств на них и их движении, принимать поручения ведомства на списание средств с расчетных и депозитных счетов, а также реагировать на решения ФНС об отмене ранее присланных поручений и уведомлять об их неисполнении.
«Согласно действующим требованиям в ФНС необходимо предоставлять в электронном виде сведения по счетам и операциям не только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, но и физических лиц. В связи с этим увеличивается объем запрашиваемых сведений от ФНС и, следовательно, возрастают требования к обрабатывающей их автоматизированной системе, ее производительности и надежности», — отметил вице-президент по информационным технологиям Промсвязьбанка Андрей Овсянников.
«Благодаря «RS-Connect. Обмен с ФНС» банк сможет своевременно и с минимальными усилиями исполнять требования ФНС, — сообщила заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab Анна Назарова. — Для упрощения обмена данными в новом модуле предусмотрена маршрутизация запросов и ответов по системам-источникам (приложениям банка и его подразделений). Эта функциональность является важной составляющей, без которой подобные решения не могут обеспечить необходимый на сегодняшний день уровень автоматизации».
ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. С июля 2015 года выступает санатором Автовазбанка (ПАО «АВБ»).
Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступают также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), ПАО «Московский Кредитный Банк» в рамках РЕПО (9,97%), АО НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие» (10%, конечный бенефициар — Саид Гуцериев), АО «НПФ «Будущее» (10%, бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон и Леонид Симановский (совокупно 3,28%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1 347,15 млрд рублей (10-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 152,74 млрд, кредитный портфель — 724,74 млрд, обязательства перед населением — 368,23 млрд.