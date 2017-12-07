Первый «пенсионный» робот-консультант Promobot самостоятельно проводит весь цикл клиентского обслуживания, от первичной консультации до заключения договора по негосударственному пенсионному обеспечению, рассказали в НПФ Сбербанка.



«Робот-консультант — первое звено новой развивающейся технологической платформы с применением систем искусственного интеллекта, которая позволит в будущем обеспечить клиентам весь необходимый перечень сервисов и услуг в формате 24/7. Наши новые сотрудники, роботы, пройдут сначала стажировку в нашем офисе, а потом отправятся в отделения Сбербанка и к крупным корпоративным клиентам», — отметил директор по стратегии и развитию НПФ Сбербанка Александр Прокопенков.

Инновационные роботы были разработаны пермской компанией Promobot по заказу НПФ Сбербанка. «У Promobot v.3 усовершенствована технология распознавания лиц, он может консультировать несколько человек одновременно. Используя технологии нейросетей, робот самостоятельно подбирает релевантные ответы на вопросы, бегло ориентируется в информации, которая загружена в базу данных», — сообщил председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков.

