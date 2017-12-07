«Лаборатория Касперского» закрывает подразделение в Вашингтоне, которое занималось продажами решений для американских государственных органов, сообщил представитель пресс-службы компании Андрей Булай.



«Да (закрываем). Целью его деятельности была продажа наших решений американским госорганам, сейчас такой возможности нет», — сказал собеседник агентства.

Данное подразделение компании работало с 2014 года.

Ранее Министерство внутренней безопасности (МВБ) США предписало министерствам и агентствам США прекратить использование продуктов «Лаборатории Касперского». По мнению МВБ, использование продуктов «Лаборатории Касперского» может представлять риски для информационной безопасности.